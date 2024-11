Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha scritto ai commissari delle Aziende sanitarie provinciali, ai commissari delle Aziende ospedaliere, e ai responsabili delle vaccinazioni, per far loro gli auguri per il nuovo anno, per ringraziarli del lavoro svolto in questi mesi, e soprattutto per sottolineare come sia importante in questa fase accelerare con la campagna vaccinale.

«I dati - afferma Occhiuto - descrivono un'altissima contagiosità del virus; in questo scenario il tracciamento, che diventa sempre più difficile, non è sufficiente ad arginare la progressione dei contagi. In una scelta delle priorità delle azioni, fintanto che non si stabilirà l'obbligo vaccinale o che il governo non farà il lockdown per i non vaccinati, l'unica e più efficace arma che abbiamo per proteggere la rete ospedaliera è quella di spingere il più possibile sulle vaccinazioni. Neanche le zone rosse servirebbero a molto e, anzi a mio giudizio, avrebbero l'ingiusto effetto di penalizzare i vaccinati e di scoraggiare a vaccinarsi».

«Quindi - sottolinea il presidente della Regione Calabria - vi prego di moltiplicare gli sforzi, più di quanto avete finora ben fatto, per aumentare il numero delle somministrazioni, mantenendo il più possibile attivi i centri vaccinali anche nei giorni di festa».

