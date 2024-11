Potrà processare fino a 400 tamponi al giorno. Si attende il via libera della Regione per l'accreditamento

Dopo l'Epifania dovrebbe entrare a pieno regime il laboratorio di biologia molecolare Covid del centro sanitario dell'Università della Calabria. In attesa del via libera della Regione, che deve formalmente accreditare il laboratorio universitario, in questi giorni è iniziato il collaudo e il testing dei macchinari. Secondo quanto si apprende, il laboratorio potrà processare - a pieno regime - fino a 400 tamponi al giorno.

Già nei mesi scorsi, si ricorderà, il Dipartimento di Biologia dell'Unical aveva manifestato la propria disponibilità ad impiegare uno dei laboratori in uso ai ricercatori, in ausilio alle attività di screening dei sospetti Covid coordinate dall'Azienda Sanitaria di Cosenza.