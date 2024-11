Lo ha deciso il Tribunale pitagorico con la sentenza del giudice Barbetta; il medico chirurgo era stato sospeso dall'Asp per sei mesi per dissidi con alcuni colleghi

Sarà re-integrato sul posto di lavoro il medico chirurgo, nonché primario del reparto di Chirurgia dell'ospedale di Crotone, Giuseppe Brisinda. Lo ha deciso con una sentenza il Giudice del Lavoro Antonio Barbetta, il quale ha accertato e dichiarato illegittima la sospensione a carico del dottore, ordinando la corresponsione della retribuzione mancata dallo scorso 27 dicembre 2017 – giorno dal quale il chirurgo è stato sospeso dall'Asp pitagorica – fino al giorno dell'effettivo reintegro sul posto di lavoro, e la cancellazione della sanzione disciplinare a carico di Brisinda. Il primario era stato sospeso per un mese dall'Azienda Sanitaria Pitagorica a fine anno per dissidi con alcuni colleghi; a gennaio gli sono stati inoltrati ulteriori trenta giorni e – quando stava per rientrare in ospedale – l'Asp ha prolungato per ulteriori quattro mesi la sospensione. Doveva, quindi, ritornare ad operare a giugno, ma il giudice Barbetta ha accolto il ricorso presentato da Brisinda, annullando la sospensione.