L’Asp di Crotone ha lanciato un appello urgente per la restituzione alla farmacia delle bombole di ossigeno gassoso inutilizzate o vuote in possesso dei cittadini.



L’obiettivo è di «consentire in questo periodo di emergenza sanitaria la ridistribuzione a chi necessità di terapia salvavita. Il vostro contributo – scrive il direttore facente funzioni del Distretto unico aziendale, Maria Pompea Bernardi – potrebbe essere determinante per aiutare nei prossimi giorni i pazienti in grave difficoltà respiratoria». La provincia di Crotone conta, ad oggi, 19 pazienti ricoverati in reparto nell’ospedale cittadino. 78 i casi in isolamento domiciliare, 3 guariti e 5 deceduti.