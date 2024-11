Approderà sulle più prestigiose riviste medico-scientifiche un caso più unico che raro di duplice e contemporanea infezione da virus delle epatiti B e C, acuta e fulminante, curato con una terapia antivirale dall’equipe dell’Unità operativa di malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, guidata dal dottor Antonio Mastroianni.

La terapia al posto del trapianto

La risoluzione del caso ha evitato di sottoporre il paziente, un 36enne della provincia di Cosenza, ad un trapianto di fegato con tante incognite e molte possibili complicazioni, tali da poter portare anche alla morte. L’epatite C, al pari dell’Aids, può nascondersi in maniera del tutto asintomatica nell’organismo. Per questo è importante effettuare l’apposito screening per verificarne la presenza e procedere all’eventuale cura prima che la malattia si manifesti.