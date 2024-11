Parla di «risultato storico targato Forza Italia» il senatore Marco Siclari in merito all'emendamento che permetterà i turn-over nella sanità calabrese nonostante il commissariamento: «Sono soddisfatto che sia stato approvato lo sblocco delle assunzioni, perché questo vuol dire che tutte le battaglie portare avanti fino a oggi insieme al mio partito non sono state vane. È un risultato importante – rimarca in una nota stampa - ottenuto dopo mesi di continue denunce che hanno portato il Governo a dover necessariamente affrontare di petto l’emergenza sanitaria in Calabria. Questo è un passo che conferma che la buona politica esiste e che anche dai banchi di opposizione si può fare e tanto».

«Per convincere il Governo dell’emergenza sanitaria in Calabria - spiega - ho prodotto, a nome del partito che rappresento in Commissione Salute e a nome di tutti i miei cittadini calabresi: 92 comunicati stampa, 20 interrogazioni (le ultime 2 depositate oggi), 11 interventi in aula, e continue audizioni in Commissione Salute (dove sono il Capogruppo) dove abbiamo portato sia Scura sia Oliverio sia il Ministro Grillo, sia il sottosegretario Coletto». Orgoglio «per aver aiutato i calabresi insistendo sul nostro “diritto alla salute”».

