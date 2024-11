E' una malattia di grande rilievo sociale che colpisce ogni anno milioni di persone nel mondo, il diabete. Cause, sintomi e novità terapeutiche di questa patologia sono stati approfonditi nel corso dell'ultima puntata di LaC Salute, la rubrica targata LaC tv che va in onda ogni mercoledì e e venerdì alle 13.30 e alle 20.00. E' stato lo specialista Eugenio d'Amico, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e diabetologo a spiegare che «si tratta di una "malattia sociale" poiché su una popolazione di due milioni di abitanti in Calabria, circa 100 mila persone ne sono affette e altre 100 mila non sanno di averla». Una malattia che si combatte con uno stile di vita sano e una corretta alimentazione. «I pazienti diabetici hanno bisogno di essere seguiti bene e di partecipare ai trattamenti in maniera adeguata» ha sottolineato lo specialista.

