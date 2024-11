La Calabria è la prima regione in Italia come percentuale di persone con diabete. Una condizione che merita una particolare attenzione e che sarà affrontata in occasione del "Primo Barometer Diabetes & Obesity Forum Calabria", in programma domani, a partire dalle 9,30, nell'aula magna dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro. Il Forum è promosso dall'Università, dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, dall'Associazione Medici Diabetologici, dalla Società Italiana di Diabetologia e dall'Italian Barometer Diabetes Observatory.

L'iniziativa

L'apertura dei lavori consentirà al Magnifico Rettore, Giovambattista De Sarro, di dare il via alle celebrazioni dei primi venti anni di attivita' (Giugno 1998 - Giugno 2018) dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. Il Forum ha l'obiettivo di focalizzare il tema del diabete in Calabria stimolando il dibattito all'interno delle istituzioni, della comunità Scientifica e dell'opinione pubblica, alla luce del 11esimo Italian Diabetes and Obesity Barometer Report che vede la nostra regione, al primo posto in Italia come numero di persone che dichiarano di avere il diabete. Il "Primo Barometer Diabetes & Obesity Forum Calabria", attraverso il coinvolgimento di tutti gli "attori" del sistema salute della nostra Regione, vuole mettere a disposizione di chiunque si occupi di politica e programmazione sanitaria, un quadro della situazione in Calabria con l'obiettivo di continuare a migliorare l'assistenza alle persone con diabete.

Tra i relatori e i moderatori delle sessioni in programma, spiccano i nomi di numerosi esperti, docenti e docenti universitari, per un'iniziativa che potra' segnare il punto sulla situazione e condizione del fenomeno del diabete. Sei, in particolare, le sessioni previste: "Nuove forme di alleanze per combattere lo "Tunami" diabete"; "Burden of Disease", "Ibdo session - Diabete tipo 2 e obesita': due killer silenziosi"; Diabete e obesita': quali strategie per il futuro"; Diabete e obesita': il ruolo della prevenzione"; "Diabete e obesita': quali i prossimi passi?".