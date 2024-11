Mamme e bimbi stanno bene dopo l’intensa nottata al Pugliese. Due i piccoli venuti al mondo con cesareo, uno in emergenza

Notte di festa all'ospedale Pugliese di Catanzaro. Dalle 20 di ieri sera alle 8 di stamattina sono venuti al mondo ben dieci neonati. La notizia, riportata dalla Gazzetta del sud, rappresenta un vero e proprio record per il nosocomio. Dei bimbi, due sono nati con parto cesareo, un altro in emergenza per complicazioni sopraggiunte. Mamme e pargoli stanno bene e sono pronti ad affrontare la nuova avventura chiamata vita. Straordinario il lavoro del personale medico composto da: Daniela Lico, Roberto Noia, Fabiana Interlandi, Serena D'Agostino. Presenti le ostetriche Patrizia Vescio, Elisa Ponessa, Luisa Corrado, Rosalinda De Sensi e l'infermiera Enza Dragone.