L'iniziativa è promossa dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. All'inaugurazione sarà presente anche il presidente Occhiuto

Saranno inaugurati oggi, 7 settembre, nuovi ambulatori di medicina sociale a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, frutto del progetto Rosarno Salute Equità (RoSE-). Lo scopo è ridurre le diseguaglianze nell'ambito salute e di promuovere il benessere della popolazione attraverso un intervento socio-sanitario integrato.

L'intervento è promosso dall'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), dall'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, dalla Regione Calabria e dal Comune di Rosarno.

I nuovi ambulatori sono collocati nel Poliambulatorio della città calabrese. Il progetto RoSE è stato reso possibile, dice l'Istituto, «grazie al mandato istituzionale di Inmp in materia di collaborazione con le Regioni e le P.A. su modelli organizzativi di presa in carico sanitaria e assistenziale a bassa soglia delle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica (povertà sanitaria)».

I nuovi servizi di medicina sociale sono rivolti a tutta la popolazione e includono la fornitura di protesi odontoiatriche mobili e occhiali da vista per le persone che appartengono alle fasce vulnerabili e hanno necessità cliniche di intervento correttivo. L'arruolamento dei pazienti avverrà in base a criteri predefiniti di carattere clinico e di tipo economico. Verranno, inoltre, rafforzate le azioni finalizzate al controllo e alla prevenzione delle complicanze della patologia diabetica, con attività di supporto ai pazienti per gli aspetti nutrizionali e di educazione alimentare, anche grazie ad interventi di carattere sociale in collaborazione con il Comune di Rosarno.

All'evento saranno presenti tra gli altri il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, la direttrice generale Inmp Concetta Mirisola e il direttore sanitario dell'Inmp, Gianfranco Costanzo; i rappresentanti dell'Asp di Reggio Calabria, del Dipartimento Tutela della salute e servizi socio-sanitari della Regione Calabria e del Comune di Rosarno.