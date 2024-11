L'emergenza è stata superata grazie all'utilizzo dell'Ecmo, una tecnica di assistenza adoperata all'azienda Mater Domini

La Calabria è stata una delle regioni più colpite dall’epidemia di influenza H1N1 che ha interessato nei mesi scorsi l’intero Paese. Si tratta di una patologia che può determinare, pur se in una relativamente piccola percentuale di pazienti, una grave insufficienza respiratoria ad esordio acuto e improvviso che se non trattata tempestivamente conduce inevitabilmente a morte. La strategia di trattamento prevede nei casi più gravi, l’utilizzo dell’ECMO, una tecnica di assistenza respiratoria extracorporea, dove una macchina consente di ossigenare il sangue al di fuori dell’organismo attraverso un polmone artificiale.

Il Mater Domini

Tale strumento è da poco nelle disponibilità del reparto di Rianimazione dell’azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro. Fino ad oggi le persone colpite da gravissima insufficienza respiratoria acuta non responsiva ai trattamenti convenzionali, dovevano essere trasportate in altre strutture appositamente attrezzate, quali Palermo, Bari o Roma. «Nel corso dell’inverno appena trascorso nel nostro centro di Rianimazione - ha dichiarato Paolo Navalesi, ordinario di Anestesia e Rianimazione - abbiamo sottoposto a trattamento con ECMO dieci pazienti, otto dei quali affetti da polmonite virale da virus influenzale H1N1. Di questi, tre provenivano dalla Basilicata. Tutti i soggetti trattati erano giovani, con un’età compresa dai 36 ai 60 anni, e in buona salute prima dell’episodio di insufficienza respiratoria. Otto dei dieci pazienti sono stati salvati, a fronte di un rischio di morte vicino al 100%».

Ringraziamenti

«Ciò è stato possibile - ha continuato il docente - grazie a tutto il personale sanitario del reparto che dirigo, al gruppo dei perfusionisti, al direttore generale Antonio Belcastro e al direttore sanitario Caterina De Filippo che hanno creduto e investito su questo progetto. Infine, un ringraziamento è dovuto a Bruno Zito che insieme al direttore generale dell’azienda ospedaliera Annunziata Di Cosenza Achille Gentile, per far fronte all’emergenza che ha interessato la Calabria nei mesi appena trascorsi, ha centralizzato le cure dei pazienti che necessitavano di assistenza extracorporea presso la nostra unità operativa. Va infine segnalata la collaborazione di tutti i centri di Rianimazione della regione che hanno assistito le prime fasi dell’insufficienza respiratoria e garantito il trasporto dei pazienti presso il nostro centro».

l.c.