A promuoverla Cittadinanzattiva che mira così ad evitare che le fasce indigenti abbandonino le terapie farmacologiche per motivi di carattere economico.

C’è anche la Calabria tra le regioni in cui farà tappa dal 21 ottobre la campagna “Io equivalgo” promossa da Cittadinanzattiva con l’intento di diffondere l’uso dei farmaci generici. Oggi a Lamezia la presentazione degli intenti della manifestazione che vedrà una diffusione capillare di materiale in più lingue.

Obiettivo principale, ha spiegato il segretario regionale di Cittadinanzattiva Felice Lentidoro, è quello di rompere quel muro di resistenza che fa sì che i generici, pur arrivando a costare il trenta per cento in meno rispetto ai brand tradizionali, siano ancora poco utilizzati. Il tutto mentre aumentano coloro che interrompono o non seguono le terapie prescritte dai medici per motivazioni di carattere economico.

Ad affiancare Cittadinanzattiva in Calabria anche la Cia, l’associazione Malati Cronici , l’Auser, Federfarma, mentre a livello nazionale la campagna gode del patrocinio dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e del sostegno non condizionato di Assogenerici.

Per Pasquale Carella, farmacista intervenuto alla presentazione dell’iniziativa per Federfarma, i farmacisti si stanno spendendo con il massimo dell’impegno nella promozione dei farmaci generici, trovando però resistenze soprattutto negli anziani, abituati ad avere fiducia nel brand o finanche tranquillizzati dall’avere tra le mani la solita scatola, con i soliti colori.

Il tutto mentre, ha affermato Lentidoro citando dei dati Istat, per la prima volta dopo sessanta anni la durata della vita si starebbe abbreviando anche, proprio, per un uso inferiore di farmaci rispetto al passato.

Tiziana Bagnato