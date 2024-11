Organizzato dall'amministrazione comunale, si è svolto a Gioia Tauro un sit in di protesta davanti all'ospedale cittadino. La manifestazione ha registrato anche la partecipazione di amministratori di Palmi, Seminara, Cinquefrondi e Rizziconi, a testimoniare una denuncia contro i disservizi sanitari che coinvolge tutto il territorio.

Per il sindaco Aldo Alessio «la politica deve cambiare rotta perché la sanità non funziona in Calabria e viene negato un diritto sacrosanto e costituzionale».



Al sit in hanno partecipato esponenti politici di diversa fede, nonché il consigliere regionale di FI Giuseppe Pedà che, gioiese, ha ricordato l'impegno svolto in commissione Salute, servito a far promettere all'Asp «un impegno mai mantenuto per potenziare, nel nosocomio, il Pronto soccorso e i reparti di Chirurgia d'urgenza e Medicina».



Significativa la presenza anche dei componenti dell'associazione palmese ProSalus, che a proposito della ritardata costruzione del nuovo ospedale hanno riferito che «la Regione ha garantito che tra 4 mesi verrà chiusa la conferenza dei servizi».