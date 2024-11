In seguito all’epidemia da Covid-19 il sistema sanitario nazionale ha dovuto affrontare un aumento delle richieste di servizi in terapia intensiva e in emergenza urgenza. Negli ultimi mesi infatti è stato necessario adeguare le strutture sanitarie alla nuova realtà gestendo in modo ottimale spazi e operatori. Ma come ha risposto a tutto questo il pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia?

Lo vedremo nel corso della nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati in onda sabato alle 15.30 su LaC Tv canale 19. Con le nostre telecamere vi porteremo all’interno del nosocomio dove incontreremo il direttore del pronto soccorso e medicina d’urgenza Vincenzo Natale che è anche presidente della Simeu Calabria, la società italiana di medicina di emergenza urgenza.