La sede dell’Ordine dei Medici di Cosenza ospiterà il prossimo 16 marzo un convegno medico scientifico, promosso da Xenia, sul tema "La spalla dolorosa" patologia poco trattata in Calabria. Rivolto a medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia, sarà presieduto dal dottor Marco Caforio, chirurgo ortopedico, traumatologo, specialista in chirurgia protesica e artroscopica con significative esperienze anche al Gaetano Pini di Milano, centro di eccellenza per la cura e il trattamento di patologie ortopediche e traumatiche. Cinque le sessioni in cui è strutturato l'evento, in cui Caforio sarà affiancato dai medici Luigi Bisogno e Vincenzo Campagna.