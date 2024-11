L'iniziativa è nata su proposta del sindaco di Scilla Pasquale Ciccone. Raffa:'Scura deve dimmettersi'

E' nato a Scilla, su proposta del Sindaco Pasquale Ciccone, un tavolo istituzione contro il commissario ad acta per la Sanità, Massimo Scura. Il tavolo, a cui hanno partecipato tutti i sindaci del reggino, si propone di difendere la sanità reggina e, attraverso proposte concrete, garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini. "Scura si deve dimettere - ha dichiarato il presidente della provincia Raffa - Ma non perché non ha risolto i problemi della sanità, bensì perché ha oltraggiato i nostri malati. I pazienti oncologici di Scilla si sono incatenati, e lui non ha sentito il dovere di venire per cercare di affrontare la situazione". I sindaci hanno anche deciso di organizzare una mobilitazione generale nei prossimi giorni. La prima manifestazione di protesta è prevista a Polistena il 24, poi Gioia e Scilla. L'ultima è prevista a Reggio calabria. Anche il sindaco Falcomatà, infatti, ha dato il suo appoggio all'iniziativa.