L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna premia il centro con sede a Cosenza per la valenza di un particolare percorso diagnostico-terapeutico che consente di avere esami e referti in meno di 24ore

Dalla mammografia 3D con strumenti di ultima generazione capaci di fornire un quadro estremamente nitido e dettagliato, passando dall’ecografia mammaria approfondendo le giuste aree del seno grazie al quadro clinico più definito, fino al referto. Si chiama Pianeta Donna, ed è il percorso diagnostico-terapeutico articolato in due fasi, con la possibilità di avere esami e referti sulla presenza di carcinoma mammario, lesioni mammarie e noduli in meno di 24 ore, che ha permesso alla iGreco Ospedali riuniti di Cosenza di ottenere tre bollini rosa (il massimo). Un importante riconoscimento, questo, consegnato ogni anno agli ospedali italiani "vicini alle donne’" che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico riservando particolare cura alla centralità della paziente. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma, nell’auditorium Biagio d’Alba del ministero della Salute, dove a consegnare la targa a Giancarlo e Tommaso Greco è stata la presidente di Onda Francesca Merzagora, alla presenza, tra gli altri di Maria Rizzotti membro della Commissione Igiene e sanità del senato, di Rossana Boldi, vice presidente commissione Affari sociali alla Camera dei deputati e del ministro Speranza.

«Il ricorso al senografo Pristina – hanno spiegato Giancarlo e Tommaso Greco - contribuisce a migliorare l’esperienza della mammografia: allevia le ansie delle donne che accedono al percorso, facilita il lavoro dei tecnici e aiuta i radiologi a migliorare il processo diagnostico. I bollini rosa, per noi, rappresentano il giusto riconoscimento per lo sforzo effettuato negli anni per innalzare lo standard di servizi che siano più vicini ed a misura di donna».