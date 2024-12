La bocca è lo specchio della salute, per questo è importante prendersene cura. Sarà dedicata a questo tema la nuova puntata di LaC Salute che andrà in onda sabato alle 14.30 su LaC Tv. Rossella Galati sarà al policlinico universitario di Catanzaro insieme al direttore dell'Unità operativa di odontoiatria, Leonzio Fortunato, e al presidente del corso di laurea in odontoiatria nonchè direttore della Scuola di specializzazione in chirurgia orale dell'ateneo catanzarese, Amerigo Giudice.

Dunque un focus sulla salute del cavo orale, anche grazie agli strumenti di ultima generazione a disposizione dell'Azienda Dulbecco, ma pure un bilancio dell'attività svolta dalla struttura, con il contributo di giovani specialisti in chirurgia orale.

Appuntamento oggi alle 14. 30 sul canale 11 del digitale terrestre, sul 411 TivuSat, sull'820 del pacchetto Sky ed anche in streaming su LaC Play.