Luigi Marafioti, direttore dell'Unità Operativa Complessa Radioterapia, nella giornata del 10 ottobre, è stato insignito del prestigioso incarico di Coordinatore delle attività radioterapiche regionali.

Durante la proficua riunione tenutasi a Catanzaro, i colleghi direttori e gli aiuti delle altre unità operative di radioterapia delle Aziende ospedaliere di Catanzaro e Reggio Calabria nonché dell’Azienda Sanitaria di Crotone, hanno ritenuto affidargli l’importante incarico per il costante impegno profuso e gli ottimi risultati raggiunti.

Soddisfazione viene espressa dal management dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza che, da far suo, ha programmato e investito risorse economiche per l’acquisto di strumentazione diagnostica di ultima generazione occorrente al potenziamento di una Unità Operativa.