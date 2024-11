«Chiedo alle persone più fragili di proteggersi con il secondo booster di vaccino anti-Covid, c'è ancora spazio di crescita per le coperture. Dobbiamo considerare la pandemia non conclusa. I vaccini restano un'arma fondamentale». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando a Roma alla conferenza stampa organizzata dalla Società italiana di urologia, in occasione della seconda giornata nazionale dedicata alla disciplina.

Quanto allo stop alle mascherine sui mezzi di trasporto «le valutazioni sono in corso», ha sottolineato.

«Dobbiamo considerare la pandemia ancora non finita - ha affermato Speranza - I numeri di questi giorni di tanti Paesi europei segnalano come la curva cresce. Non possiamo assolutamente considerare chiusa la partita».