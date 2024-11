La mastoplastica è un intervento chirurgico effettuato sul seno per vari motivi: da quelli puramente estetici a quelli di ragione sanitaria. Un intervento di routine che oggi consente di ottenere risultati che fino a dieci anni fa erano impensabili. Nel corso dell'ultima puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati che va in onda ogni mercoledì e venerdì su LaC Tv canale 19, il direttore della Struttura complessa di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro Francesco Abbonante, partendo dalla distinzione tra chirurgia additiva, riduttiva e mastopessi, ha spiegato quali sono i soggetti candidabili all'intervento, quali i progressi degli ultimi anni e come affrontare la fase post operatoria. Dunque quelli ottenuti con la mastoplastica additiva sono ormai risultati in grado di soddisfare un numero sempre crescente di donne, grazie a tecniche sempre più sofisticate e a protesi mammarie evolute. Rivedi la puntata al seguente link: