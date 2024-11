La corsa ai vaccini - che ha incoronato la Calabria quale prima regione d'Italia - sta facendo registrare sensibili aumenti anche nella somministrazione di prime dosi. Nella settimana dal 3 al 9 gennaio, secondo i dati forniti dalla Protezione civile regionale, sono state 28.646 le persone che hanno ricevuto per la prima volta il vaccino. Un incremento sospinto soprattutto dalle fasce di popolazione più giovane, coinvolte nella campagna grazie all'allestimento di punti di somministrazione all'interno degli istituti scolastici come fortemente voluto dalla vicepresidente, Giusy Princi.

Categoria scolastica

Nell'arco di una settimana, nella fascia d'età compresa tra i 5 e i 19 anni sono state somministrate 20.519 prime dosi. Si tratta appunto della categoria scolastica che sta guidando la volata intrapresa dalla Calabria. Tuttavia, sensibili aumenti si sono registrati anche nella fascia dai 20 ai 39 anni con 2.667 prime dosi e tra gli over 40: sono state 1.453 le persone che alla fine hanno scelto di intraprendere la strada dell'immunizzazione.

Over 50

Dati confortanti giungono anche dalla fascia over 50, quella appunto per la quale il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale. In totale, è stata registrata la somministrazione di 4mila prime dosi: 1.726 nella categoria degli over 50; 1.211 nella categoria degli over 60; 708 negli over 70 e 361 negli over 80.