Identificata per la prima volta in India, è stata denominata Ba.2.75 e ha già diffusione internazionale. Bassetti: «Sembra avere un’elevata capacità di infettare le persone guarite e vaccinate»

Mentre aumentano i contagi da Covid-19 in Italia e in tutta Europa, spunta una nuova sotto-variante di Omicron. Identificata per la prima volta in India, è stata denominata Ba.2.75 e su di essa sono già puntati gli occhi degli esperti.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si tratta ancora di pochi casi (al 4 luglio una quarantina) ma con diffusione già internazionale: Ba.2.75 è stata infatti identificata, oltre che a Siderno, pure in Australia, Canada, Nuova Zelanda e persino in Europa, in Germania e Regno Unito.

Primissimi studi la bollano come più infettiva di Omicron 5. E ad esprimersi in questo senso è stato anche Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova: «Credo valga la pena tenere d'occhio la nuova sotto-variante Ba.2.75 identificata in India e altri Paesi – ha scritto su Twitter - in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme».