Wendy Tozzi, che ci parlerà dell'importanza della prevenzione delle malattie tumorali al seno, un tema cruciale per la salute di tutti. A seguire, il sommelier Michele De Carlo ci guiderà alla scoperta del "morzello", un piatto tipico calabrese, e ci suggerirà i vini autoctoni più adatti per un abbinamento perfetto.

Il fiocco rosa di Wendy, storia di coraggio e prevenzione

Wendy Tozzi, è una voce importante nel mondo della prevenzione, è una donna che ha affrontato la diagnosi di cancro al seno con coraggio e determinazione. Ospite del programma, ha condiviso il suo percorso, sottolineando l'importanza della prevenzione e del supporto comunitario. Con il fiocco rosa, il ribbon, simbolo di lotta e solidarietà, Wendy invita tutte le donne a non abbassare la guardia. Wendy, visibilmente emozionata, ha raccontato: «Sono una donna in rosa, e da un anno ho scoperto di avere un tumore al seno. Fortunatamente, è stato preso in tempo».

La sua storia è una testimonianza potente di come la consapevolezza e la tempestività possano fare la differenza. «La prevenzione è fondamentale. Non dobbiamo aspettare di avere un problema per occuparci della nostra salute», ha aggiunto, sottolineando l'importanza di eventi di sensibilizzazione come la Walk del 27 ottobre che ha organizzato nel suo comune di Curinga, un'iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi organizzata da Wendy e dall'associazione Komen Italia. Questo evento ha come obiettivo principale quello di promuovere la prevenzione dei tumori al seno attraverso la partecipazione attiva della comunità.

Wendy ha lanciato un appello forte e chiaro: «La prevenzione deve diventare un argomento di cui si parla. È fondamentale avvicinare le donne e far capire loro che non sono sole». La sua esperienza con l'associazione Komen Italia le ha permesso di vedere da vicino il valore del supporto e dell'informazione, creando opportunità per gli screening gratuiti per le donne, avvicinando le giovani generazioni alla cultura della prevenzione. «C'è un'intera comunità pronta a supportarvi». La sua missione è chiara: informare e supportare le donne, affinché possano affrontare con coraggio qualsiasi sfida. «Domenica 27 ottobre saremo insieme per una giornata all'insegna dello sport e della prevenzione», ha concluso, invitando tutti a partecipare. Con il fiocco rosa sul cuore, Wendy ha raccontato la sua storia che incarna un messaggio per tutte le donne.

Corso di sommelier al Riva di Falerna e l’abbinamento vino-morzeddhu con Michele De Carlo

«Il morzello è un piatto contadino tipico catanzarese che sta tornando alla ribalta, e merita un vino che ne esalti i sapori forti». Queste le parole dell'esperto Michele De Carlo, sommelier di fiducia, durante la puntata di Zigo Zago, dove si è discusso della tradizione gastronomica calabrese e dell'importanza dell'abbinamento cibo-vino. Nel cuore della Calabria, il morzello, un piatto tipico della tradizione contadina, si fa strada nelle cucine moderne: «Per il morsello consiglio un vino calabrese, ha affermato Michele, che ha visto un notevole progresso qualitativo negli ultimi anni». Ha menzionato varietà come il Ciro e il Gaglioppo, sottolineando l’importanza di un abbinamento che esalti il piatto. Michele ha anche parlato dell'importanza della tecnica di degustazione.

«Raccontare il gusto è un'impresa impossibile, ha spiegato, ma l'assaggio coinvolge i nostri sensi e permette di apprezzare il vino in modo unico», esortando a partecipare al corso di primo livello per sommelier che si terrà il 24 e 25 ottobre, un'opportunità per avvicinarsi al mondo del vino e imparare a fare abbinamenti consapevoli.

Infine, ha chiarito un punto fondamentale: «La degustazione è soggettiva, ma esistono parametri di base per distinguere tra un vino buono e uno cattivo». Questo ha portato a una discussione sull'eterogeneità dei gusti e sull'importanza di un approccio professionale nella valutazione dei vini.

Quindi, un invito a scoprire il morsello e i vini della Calabria, celebrando una tradizione gastronomica che merita di essere conosciuta e apprezzata, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di vino e gastronomia.