Calano i contagi covid in Italia ma non i morti. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 2-8 febbraio, rispetto alla precedente, «una riduzione (-27,9%) di nuovi casi (649.345 contro 900.027) a fronte di un numero di decessi che non accenna a diminuire (2.587 contro 2.581), +0,2%». Il report evidenzia poi che «sono in calo anche i casi attualmente positivi (1.927.800 contro 2.476.514), le persone in isolamento domiciliare (1.908.087 contro 2.455.092), i ricoveri con sintomi (18.337 contro 19.873) e le terapie intensive (1.376 contro 1.549)». Diversa la posizione della Calabria che registra un aumento dei positivi del +19,9%.

Contagi in calo

«I nuovi casi settimanali – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe –registrano per la seconda settimana consecutiva una netta flessione: circa 650mila con una riduzione del 27,9% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 121.741 casi del 2 febbraio a 92.764 l’8 febbraio (-23,8%). Un dato in parte conseguente alla minore circolazione del virus, documentata dalla riduzione del tasso di positività dei tamponi, in parte al calo dei tamponi».

Diminuiscono le vaccinazioni

Nella settimana 2-8 febbraio inoltre «si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati: 186.744 rispetto ai 278.940 della settimana precedente (-33,1%). Di questi il 41,8% è rappresentato dalla fascia 5-11 anni: 77.985, in netta flessione rispetto alla settimana precedente (-35,2%). Nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale e l’imminente introduzione dell’obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli over 50 il numero di nuovi vaccinati scende ulteriormente, attestandosi a quota 47.951. In continuo calo anche le fasce 12-19 e 20-49».

Le persone senza vaccino

All’8 febbraio «sono ancora 7,1 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino, di cui 1,8 milioni guarite da meno di 180 giorni e 5,3 milioni vaccinabili. Questi dati - avverte Gimbe - portano a due considerazioni: se da un lato il fatto che oltre 1,7 milioni di persone siano entrate in contatto con il virus alza il livello di immunità della popolazione, dall’altro il numero di persone non protette da Covid-19 è ancora molto elevato e, soprattutto, l’immunità derivante dall’infezione cala progressivamente nel tempo, confermando la necessità di vaccinarsi entro 6 mesi dall’avvenuto contagio».

Il numero minore di tamponi

«Siamo nella fase discendente della quarta ondata ma la riduzione della circolazione del virus è sovrastimata da una minore attività di testing, il calo della pressione sugli ospedali è lento e spesso irregolare e la curva dei decessi ancora non accenna a scendere. A fronte, però, di elevate coperture vaccinali, booster incluso, e dell’arrivo della primavera, i dati legittimano - conclude Cartabellotta - un cauto ottimismo finalizzato al graduale allentamento delle misure».

Covid in Calabria

Nessun miglioramento per la Calabria. Qui nella settimana tra il 2 e l'8 febbraio si è registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2.328) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (19,9%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione risultano i posti letto in area medica (34,7%) e in terapia intensiva (12,9%) occupati da pazienti Covid19. Dall'elaborazione dei dati emerge che la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 77,3% (media Italia 82%) a cui aggiungere un ulteriore 4,4% (media Italia 3,4%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 82,5% (media Italia 83,5%) mentre la popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 21,3% (media Italia 20,7%) a cui aggiungere un ulteriore 20,3% (media Italia 14,2%) solo con prima dose. I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana e suddivisi per provincia vedono prevalere Reggio di Calabria con 1.190, Crotone (1.027), Vibo Valentia (981), Catanzaro (517) e Cosenza (134).