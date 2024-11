Le implicazioni cardiologiche del Covid-19 e la vita ospedaliera nel reparto di cardiologia dell'ospedale Pugliese di Catanzaro, diretto dal dott. Vincenzo Ciconte, che con la sua emodinamica è fra i primi dieci centri italiani per volume di prestazioni per la cura dell'infarto miocardico acuto con angioplastica primaria e stent. Saranno questi i temi al centro della nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati, in onda questa sera alle 21.00 e sabato alle 15.30 su LaC Tv canale 19. E ancora, l'esperienza del cardiologo in pensione e sindaco di Botricello, dottor Michelangelo Ciurleo, medico volontario all'ospedale Covid di Mirandola in Emilia Romagna.