«I primi tempi aveva tanto dolore e mi veniva la voglia di riportarla a casa. Poi, col passare dei mesi le dicevo dai Francesca, ce la facciamo e torneremo a casa sorridendo». Enza Marafioti è la mamma di Francesca, ventiduenne di Capistrano, nel Vibonese, arrivata al San Vito Hospital di San Vito sullo Ionio, nel Catanzarese, per una rara malattia autoimmune, al sindrome di Guillain-Barré che colpisce il sistema nervoso periferico con intorpidimento e formicolio a mani e piedi.

«Mia figlia era proprio immobile - racconta la mamma -, arrivando qua, dopo essere state in altre strutture che evidentemente non hanno saputo trattare il problema, è riuscita a riprendersi abbastanza. Ora riesce a mangiare da sola e a fare tante altre cose che prima non faceva».

Le cure oltre la robotica

Dopo tre mesi di cura Francesca sta iniziando a vedere risultati incoraggianti grazie non solo alla robotica, punto di forza del San Vito Hospital Riabilitazione Avanzata, ma soprattutto e agli stimoli e alle attenzioni che giorno dopo giorno le arrivano dal personale sanitario che si sta prendendo cura di lei. «Devo dire che stanno lavorando tutti molto bene, soprattutto la sua fisioterapista Angela. Questa per me ormai è una seconda casa e quando andremo via da qui mi dispiacerà veramente perché mi mancheranno tutti».

Un esempio per tutti

Francesca è una ragazza timida, di poche parole, ma col suo sguardo dolce ha conquistato tutti diventando in poco tempo un esempio di determinazione e fiducia. «Sicuramente è stata un esempio per tutti noi - conferma il direttore sanitario Andrea Parente - perché è arrivata qui in una condizione abbastanza critica dal punto di vista motorio. Lei è stata davvero molto costante nel lavoro quotidiano e oggi siamo riusciti a farla stare in piedi, a farla camminare, seppure con il sostegno di un deambulatore ma ha fatto dei passi da gigante». Dunque il San Vito Hospital Riabilitazione si conferma un centro di riferimento non solo per pazienti anziani: «Le nostre porte sono aperte a tutte quelle persone che necessitano di una riabilitazione fatta bene, di qualsiasi fascia di età e con qualsiasi patologia, che sia di natura neurologica ma anche ortopedica». La storia di Francesca, ma anche quella di altri pazienti del San Vto Hospital, sarà al centro della nuova puntata di LaC Salute in onda sabato alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, dedicata alla riabilitazione avanzata.