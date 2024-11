VIDEO | Il 36enne è entrato nuovamente in sala operatoria pochi giorni fa ma da qualche mese ha un motivo in più per continuare a lottare: «Ha trovato l'amore»

La sua storia ha commosso la Calabria intera e non solo. Orlando Fratto, il guerriero di Soverato, affetto da sarcoma all’addome e operato dal dottore Kato Tomoaki ad aprile 2018 al Presbiterian Hospital di New York grazie ad una straordinaria catena di solidarietà, continua a lottare. Di recente, nel corso dell’immunoterapia, una macchia vicino al pancreas ha iniziato a dare dei problemi tanto da rendere necessario un nuovo intervento chirurgico pochi giorni fa.



«Il chirurgo aprendo l'addome si è trovato uno scenario diverso da quello che si aspettava - racconta il fratello Francesco -. Ha trovato altre cinque piccole macchie intorno all'intestino e ha pulito l'intero addome non intervenendo sul rene, dove c'è un'altra piccola metastasi che successivamente verrà asportata». Dieci ore di intervento e una straordinaria forza di volontà alla quale il 36enne, tornato in America nel mese di gennaio, continua ad aggrapparsi anche grazie all’affetto dei suoi cari.



«Mamma e Orlando si danno forza a vicenda - aggiunge Francesco -. Li ha raggiunti anche mia sorella. Orlando ha una forza incredibile e anche questa volta ci tiene a ringraziare tutti coloro che gli hanno dimostrato grande affetto». Orlando tornerà in Italia entro la fine di marzo e questa volta con un motivo in più per continuare a lottare: «Mio fratello è molto contento perchè ha trovato l'amore della sua vita. La sua fidanzata l'ha raggiunto ed è lì con lui. Dalla scorsa estate sono inseparabili e gli dà una forza incredibile».



Dunque il guerriero ha vinto di nuovo e in molti lo aspettano per festeggiare, in maniera definitiva, il suo ritorno a casa. «Probabilmente continuerà a curarsi in Toscana - conclude il fratello minore -. In ogni caso non vedo l'ora che si riprenda e che torni in mezzo a noi perchè ci manca tanto».