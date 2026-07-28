La manifestazione promossa da ASD Calabria Fitwalking si conferma un modello di salute di comunità: cammino, prevenzione oncologica, educazione ai corretti stili di vita e valorizzazione del territorio in un progetto che negli anni ha ispirato iniziative analoghe in tutta Italia

Presentata in Senato, in sala Nassirya, la XIV edizione di "Roccella Fitwalking", la manifestazione che aprirà i battenti il 16 agosto e che ogni anno richiama in Calabria migliaia di partecipanti accomunati dalla convinzione che il movimento rappresenti uno degli strumenti più efficaci per promuovere salute, prevenzione e benessere psicofisico in una logica di “benessere di comunità”. L'iniziativa è promossa dall'ASD Calabria Fitwalking, associazione che da molti anni si è impegnata a diffondere la cultura della prevenzione attraverso l'attività motoria e, in particolare, il fitwalking, disciplina sviluppata a partire dalla naturale meccanica del cammino, grazie all'intuizione di Maurizio Damilano, campione olimpico della marcia ai Giochi di Mosca 1980 e due volte campione del mondo della 20 chilometri.

«Accolgo con piacere al Senato la presentazione della XIV edizione di questa manifestazione, alla quale sono particolarmente legata e che ho visto crescere negli anni. Pur non vivendo più lì porto sempre nel cuore la mia Calabria e sono orgogliosa di iniziative come questa. La presentazione odierna rappresenta inoltre un importante riconoscimento istituzionale del progetto ADS Calabria Fitwalking che ha saputo trasformare una pratica sportiva in uno strumento di educazione e sensibilizzazione sociale, contrastando la sedentarietà che la comunità scientifica considera tra i principali fattori di rischio per numerose patologie. Sono inoltre lieta di condividere questo momento con la collega e amica Sen. Tilde Minasi, da sempre attenta a queste iniziative che condividiamo con entusiasmo.»– ha dichiarato la Sen. Giusy Versace, Membro della 7° Commissione Cultura e Istruzione Pubblica del Senato della Repubblica e atleta paralimpica.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà il tema WALK FOR THE CURE, la passeggiata solidale di Komen Italia che nasce dai valori e dallo spirito della Race for the Cure. Un evento che tutti possono organizzare nella propria città, capace di unire grandi e piccoli per raccogliere fondi a sostegno della salute femminile e promuovendo la prevenzione primaria e la diffusione di corretti stili di vita.











Nel corso della settimana al centro della manifestazione si alterneranno camminate sportive, percorsi esperienziali in contesti di particolare pregio paesaggistico e culturale, appuntamenti serali e iniziative pensate anche per valorizzare il territorio e promuovere un modello di turismo sostenibile e attivo.



Tra gli appuntamenti in programma, domenica 16 agosto sarà possibile partecipare alla Walk for the Cure con ritrovo alle ore 18.00 presso Largo Colonne. Il ricavato sarà destinato ai progetti di Komen Italia a sostegno della Prevenzione e di contrasto ai tumori del seno.

Accanto all'attività sportiva, presso il villaggio dell'evento saranno ospitati incontri, conferenze e momenti di approfondimento dedicati ai corretti stili di vita, con il coinvolgimento di autorevoli esponenti della comunità scientifica, della cultura e dello sport.

“Questa esperienza calabrese e questo modello organizzativo e culturale concepito e sviluppato a Roccella Ionica ha ispirato negli anni la nascita di numerose iniziative analoghe in altre regioni italiane – ha sottolineato la Dott.ssa Maria Novella Luciani, medico e Vicepresidente di ASD Calabria Fitwalking - dando vita a quella che può essere definita una vera e propria "epidemia positiva": una rete crescente di eventi accomunati dalla promozione del movimento, della prevenzione e del benessere come valori collettivi”.

Il fitwalking rappresenta una forma di cammino sportivo caratterizzata da una tecnica specifica che rende il passo più dinamico, vigoroso ed efficace rispetto al semplice camminare. “…una pratica accessibile a tutti che, negli anni, ha trovato un crescente riconoscimento anche in ambito medico-scientifico – ha sottolineato il Prof. Fausto Certomà, Presidente di ASD Calabria Fitwalking – soprattutto per il suo contributo nella prevenzione di numerose patologie croniche, cardiovascolari e metaboliche, nella riduzione dei fattori di rischio legati alla sedentarietà, nel miglioramento della qualità della vita e nel supporto ai percorsi di recupero e riabilitazione, compresi quelli successivi a patologie oncologiche”.

«Le Walk for the Cure rappresentano un'importante occasione per diffondere una cultura della salute che non si limita alla prevenzione, ma promuove anche una presa in carico sempre più attenta ai bisogni delle donne che affrontano un tumore del seno» - così Stefano Magno, chirurgo senologo, Direttore UOS Terapie integrate in senologia - Fondazione Policlinico Gemelli, Membro del Consiglio Direttivo di Komen Italia – «Portare questo progetto in tante città italiane significa sensibilizzare le comunità sul valore delle terapie integrate, strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita durante e dopo i trattamenti oncologici. Vedere donne, uomini, bambini e intere famiglie camminare insieme per un obiettivo comune testimonia la forza di un'iniziativa che unisce solidarietà, informazione e vicinanza concreta. La costante crescita delle Walk for the Cure conferma la capacità di Komen Italia di costruire una rete sempre più estesa di sostegno sul territorio nazionale, contribuendo a rendere accessibili a un numero crescente di donne percorsi di cura che affiancano le terapie oncologiche tradizionali, favorendo il benessere fisico, psicologico e relazionale.»