Uno degli esempi di una sanità attenta alle necessità e ai bisogni degli anziani è la Residenza Rizzo di Campana dove periodicamente si organizzano anche momenti ricreativi. L'ultima iniziativa è stata la Festa della Pizza

Buona sanità, inclusione sociale, personale specializzato e tante iniziative ricreative. Sono queste le basi su cui fonda la propria attività la RSA “Rizzo” di Campana. Una casa di riposo che eroga servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non più completamente autosufficienti. Ed è proprio qui che nei giorni scorsi è stata organizzata la Festa della pizza. Un evento promosso dall’Istituto musicale Donizetti, diretto da Giuseppe Greco, in collaborazione con il pluripremiato master chef Pietro Tangari, in arte “Pedro’s”.

La Residenza Sanitaria per Anziani, “Rizzo” di Campana (Cs) - il cui corpo medico e paramedico è guidato dal direttore sanitario Romano Cassetti - è una vera e propria eccellenza dell’entroterra ionico-sibarita, nel cuore della Sila Greca dove operano diverse realtà positive che si occupano della terza età e che negli ultimi anni si stanno facendo spazio nell’ambito assistenziale regionale trasmettendo un messaggio positivo e di buona sanità.

«Vedere la gioia negli occhi degli anziani, patrimonio della memoria storica e culturale del nostro popolo – dichiarano gli organizzatori Greco e Tangari - ci ha riempiti di orgoglio. Crediamo sia necessario che gli anziani non dimentichino di far parte ancora della comunità in maniera attiva. Abbiamo allestito e degustato insieme a loro tanti tipi di pizza, preparati con i prodotti d’eccellenza a km0 delle migliori aziende del territorio. Gli abbiamo mostrato l’evoluzione della ricetta, come si preparava una volta e come si prepara oggi. Insomma, abbiamo trascorso una meravigliosa giornata di festa insieme agli ospiti e a tutto il personale della RSA Rizzo».

La struttura offre 33 posti letto ed è dotata di un corpo medico di provata esperienza, di infermieri specializzati e personale di supporto paramedico.