'Un gesto d'amore nel ricordo di nostra madre'. Per lei, tre sorelle hanno deciso di donare le sue spoglie a un centro di ricerca specializzato di Brindisi. La donna è scomparsa per una malattia rarissima

E’ deceduta la settimana scorsa a causa di una rara malattia degenerativa del sistema nervoso che l’ha consumata progressivamente, giorno dopo giorno. In un anno il male se l’è portata via. Francesca Morabito è morta a 55 anni.



Nella tragedia un atto di amore e generosità. I familiari, infatti, hanno deciso di mettere le spoglie della loro congiunta a disposizione della ricerca. A poche ore dal decesso le spoglie mortali della signora sono state trasferite in un centro specializzato di Brindisi, dove le è stato aspirato del tessuto celebrare.



La speranza è che la sua morte possa servire ad aiutare altre persone che soffrono della medesima patologia, di cui al momento si conosce pochissimo. Pare che in tutto vi siano al massimo qualche decina di casi nel mondo.«Abbiamo fatto questa scelta - hanno dichiarato le tre figlie - perché lo avrebbe voluto nostra mamma. Speriamo che il suo martirio possa essere d’aiuto a chi sta patento o patirà le sue stesse sofferenze». Poi una denuncia al sistema sanitario: «Nonostante la nostra intenzione di “prestare” alla ricerca la salma del nostro familiare, l’Asp di Vibo Valentia ci ha lasciati soli. Ogni domanda di assistenza, che per legge ci sarebbe toccata, è stata evasa in ritardo e dopo delle traversie nelle pastoie burocratiche».