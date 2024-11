Imprenditori, gruppi di ricerca e istituzioni, provenienti dall’Italia, dal Regno Unito ed Israele, con partner Een, co-organizzatori dell’evento, ma anche da Argentina, Paraguay, Costa d’Avorio. La Calabria è diventata per due giorni la capitale internazionale dell’alga spirulina grazie all’organizzazione di un evento internazionale della durata di due giorni: l’Advanced innovative production systems of Spirulina maxima, a case of Big Bang Disruption Innovation”.

Si tratta di un evento curato da Enterprise Europe Network sulla produzione, consumo e ricerca della Spirulina maxima, una microalga ad elevato contenuto proteico che oltre ad essere diffusa come integratore alimentare è sempre più presente nelle diete, tra cui quelle pediatriche e di sportivi, ha diversi campi applicativi, quali cosmetica, medicina, per il contrasto a malattie degenerative, ambientale, come naturale depuratore, e altro. L’evento si è tenuto il 29 e 30 settembre partendo con una company mission per concludersi con una conferenza internazionale. Sono stati visitati gli impianti innovativi di produzione di Spirulina maxima di Biorisi srl ed effettuati incontri b2b tra imprenditori, gruppi di ricerca e istituzioni. Ai lavori hanno preso parte, tra gli altri, Kaloustian Jorge Alberto – Presidente di Oil Fox Argentina, Chilavert José Luis – Oil Fox Paraguay, Giacomo Mattinò – Head of Unit Enterprise Europe Network and Internationalisation of SMEs della DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.