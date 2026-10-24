Nel ambito del progetto #Prevenzione in Comune, per il mese di Ottobre tradizionalmente dedicato alla prevenzione, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Soverato è lieto di presentare l'evento “Sport e Prevenzione”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione attiva, accendendo i riflettori sullo sport e sulla sana alimentazione come pilastri fondamentali di una vita in salute. La manifestazione vedrà la partecipazione sinergica di numerose associazioni sportive del territorio, che offriranno per l'intera mattinata lezioni ed esibizioni gratuite aperte a tutti, dando la possibilità ai cittadini di ogni età di avvicinarsi a diverse discipline e riscoprire il piacere del movimento. Oltre all'attività fisica, un ruolo centrale sarà dedicato alla corretta nutrizione. Grazie alla collaborazione di professionisti del settore, all'interno dell'evento saranno allestiti dei punti di ascolto dedicati a consigli nutrizionali gratuiti. I professionisti saranno a disposizione dei partecipanti per fornire linee guida e consigli pratici su come l'alimentazione possa diventare un potentissimo strumento di prevenzione quotidiana.

Le dichiarazioni del Comune

“La prevenzione non si fa solo negli ambulatori, ma si costruisce giorno dopo giorno attraverso le nostre scelte quotidiane,” dichiara l’ Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Soverato, Sarà Fazzari: “Con questo evento vogliamo lanciare un messaggio forte: fare sport e mangiare in modo corretto sono i primi, veri passi per prenderci cura di noi stessi. Ringraziamo di cuore le associazioni sportive

locali e i medici professionisti che hanno sposato questa causa con entusiasmo, offrendo gratuitamente le proprie competenze alla nostra comunità in un mese così significativo come il Mese Rosa.” L'appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10:00 presso il Campo Sportivo “Nunzio Marino” di Soverato. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. L'ingresso e tutte le attività (lezioni e consulenze) sono completamente gratuite.