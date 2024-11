Come curare le malattie prostatiche e in cosa consiste la prevenzione. Lo spiega lo specialista Marco Serrao nella nuova puntata della rubrica di medicina di LaC Tv

Le malattie della prostata, è questo il tema della nuova puntata di LaC Salute in onda oggi su LaC tv canale 19, come ogni mercoledì e venerdì, alle 13.30 e alle 20.00. In studio, insieme alla giornalista Rossella Galati, l'urologo Marco Serrao, presidente della Fondazione Totò Morgana che si occupa di prevenzione e solidarietà uro-andrologica.

Tutti gli uomini, generalmente dopo i 60 anni, ma talvolta anche tra i 40 e i 50 anni, iniziano a lamentare disturbi legati alle malattie prostatiche. Sono infatti l'infiammazione, l'ingrossamento benigno e il tumore, che rappresenta il 20% di tutti i tumori diagnosticati negli over 50 nell'anno 2016, gli aspetti sui quali lo specialista si sofferma. Particolare attenzione è dedicata al tema della prevenzione. Per rivolgere domande o chiedere suggerimenti è possibile scrivere una mail all'indirizzo salute@lactv.it.