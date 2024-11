VIDEO | Grande festa per gli ospiti della clinica di Catanzaro che insieme ai loro familiari e allo staff della struttura hanno trascorso alcune ore per celebrare insieme il Santo Natale.

Momenti di gioia e spensieratezza quelli vissuti dagli ospiti del Centro clinico San Vitaliano di Catanzaro nel corso della festa “Note di Natale” che la proprietà della struttura ha organizzato per loro.

I canti e i balli delle mascotte Disney e degli elfi di natale delle Associazioni “Come un raggio di sole” e “Passo dopo passo” hanno fatto da cornice ad una serata magica per i tanti pazienti affetti da Sla e da malattie neurodegenerative, accompagnati dai loro familiari.

Ma ad emozionare è stato l’ingresso a sorpresa della banda musicale di Taverna. Un ospite della struttura, in particolare, non riesce a trattenere l’emozione: «Vorrei festeggiare in tranquillità – ha detto-, ma sono troppo emozionato, non riesco a smettere di piangere».

A commuoversi anche i parenti. «L’emozione è davvero forte», ha detto la nipote di un paziente del Centro.

«Questi momenti sono fondamentali e fanno parte della nostra mission – ha detto Alfredo Citrigno, presidente del Gruppo Citrigno – in questa occasione stiamo vivendo il Natale con i nostri pazienti e familiari e questo ci onora e ci fa enormemente piacere».

«C’è il momento della cura, dell’asssitenza, delle terapie – ha spiegato il direttore sanitario del Centro Venturino Lazzaro -, ma c’è anche il momento dello svago che è importante per pazienti di questo genere».