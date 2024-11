L'uomo, originario di Bresso, considerata il focolaio del contagio, si trovava in vacanza in Calabria

È la quinta vittima del virus che dal mese di luglio ha contagiato 53 persone, tutte nella zona a Nord di Milano, in particolare nel comune di Bresso. È deceduto il 72enne ricoverato all'ospedale Mater Domini di Catanzaro, giunto al pronto soccorso con una crisi respiratoria e ricoverato d'urgenza a fine luglio. L'anziano era arrivato da pochi giorni dalla Lombardia per trascorrere in Calabria un periodo di vacanza. Molto probabilmente la vittima aveva contratto la legionella a Bresso prima di partire per le ferie.

Le altre quattro vittime del virus avevano tutti un'età avanzata, tra gli 84 e i 94 anni, e il decesso è avvenuto per complicazioni da legionella. Gli altri contagiati erano tutti ricoverati tra l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e il Niguarda di Milano.