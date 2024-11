È una cura antitumorale all'avanguardia che sta cambiando il modo di affrontare i tumori. L'immunoterapia, un trattamento di cura che utilizza lo stesso sistema immunitario del paziente, o certe sue componenti, per combattere malattie come il cancro. Nella nuova puntata di LaC Salute, il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia medica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria Pierapaolo Correale, con un interessante percorso professionale e di ricerca nel campo della immunoterapia, ha spiegato come funziona l'immunoterapia oggi, quali sono gli effetti collaterali e quali le prospettive future. Nel corso della rubrica curata da Rossella Galati, spazio anche ai "racconti della scienza" a cura del ricercatore del Cnr Michelangelo Iannone. Rivedi la puntata al seguente link: