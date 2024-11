L'associazione lo scorso 20 novembre è scesa in campo per testimoniare l’importanza dei controlli sul diabete organizzando uno screening al poliambulatorio Asp a Gizzeria

«Sappiamo tutti che è più necessaria la prevenzione della cura, ma quanta consapevolezza c’è dietro le solite frasi fatte e talvolta ricche di stereotipi? È tempo di fare formazione per attuare veri e propri piani di educazione alla propria ed altrui salute». Così le tre presidentesse Simona Gallo del Rotaract club del Reventino, Rosamaria De Caro del Rotaract club di Lamezia Terme e Francesca Aiello del Rotaract club di Catanzaro, condivisa da tutti i colleghi.

L'associazione il 20 novembre scorso è scesa in campo per testimoniare l’importanza dei controlli sul diabete organizzando uno screening al poliambulatorio Asp dislocato in zona Contrada Mortilla. L’iniziativa ha riscosso numerosi consensi e i Rotaract club della zona Magna Graecia Reventino - Lamezia - Catanzaro si sono detti soddisfatti del numero di adesioni raccolte. Non da meno è stato il contributo di Mariangela Rubino, diabetologa con la sua partecipazione, e dei soci medici dei rispettivi club che insieme hanno valutato il rischio di insorgenza della malattia, misurando la glicemia, raccogliendo dati clinici, informando sui fattori di rischio e consigliando condotte di vista più sane.