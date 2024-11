Numerosi i casi raccontati dalla presidente del Tribunale per i diritti dei malati di Catanzaro. Alcune prestazioni, rischiano di diventare cure per ricchi

Quando la sanità pubblica diventa inaccessibile, la domanda assistenziale si sposta alimentando canali spesso costosi e distorti. E' il caso delle cure somministrate in regime di intramoenia. In teoria l'introduzione del sistema aveva lo scopo di smaltire le lunghe liste d'attesa fornendo uno strumento rapido e efficiente ma in presidi sanitari in cui per prenotare una visita diagnostica i tempi medi d'attesa si aggirano tra i sei e i nove mesi, l'intramoenia si è ritagliato spazi sempre più ampi. La denuncia arriva dalla presidente dell'associazione Cittadinanza Attiva - il Tribunale per la difesa dei malati, Emilia Celia.

Luana Costa