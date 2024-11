Stamane il sopralluogo dei primi cittadini in vista del sit-in capitolino di martedì

Questa mattina i sindaci della Locride hanno effettuato un sopralluogo, tutti insieme, all’ospedale di Locri, in vista della protesta che metteranno in atto martedì prossimo davanti a Palazzo Chigi. I primi cittadini in fascia tricolore hanno raccolto le lagnanze di medici e operatori sanitari, visitando i reparti in cui si registrano le maggiori criticità. Presente a Locri anche il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Sebi Romeo.

«Le condizioni di questa struttura – ha affermato - sono al limite della decenza. Non è possibile procrastinare la messa in atto di una serie d’interventi straordinari, già formalmente suggeriti dal presidente Mario Oliverio alla direzione generale dell’Asp, da richiedere al commissario Scura, sempre più sordo alle necessità di questo territorio. La salute – ha proseguito il capogruppo - non può essere un gioco delle parti. La Locride ha bisogno di risposte immediate. Servono medici e personale e servono subito. Il nostro compito è riportare alla normalità l’erogazione dei servizi sanitari».