Appello del primo cittadino al Governatore per scongiurare la chiusura del presidio ospedaliero

Ennesima fumata nera per il fronte Sanità nella Locride. A margine del tavolo tecnico sulla sanità tenutosi in Prefettura a Reggio Calabria, si è consolidata l’ipotesi di una prossima chiusura dell’Ospedale di Locri. Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, che dall’inizio del proprio mandato sta combattendo una battaglia a difesa del presidio ospedaliero della Locride, ancora una volta ha registrato il totale disinteresse da parte della politica e del management aziendale nel considerare in maniera seria e strategica il potenziamento dell’Ospedale di Locri, unica realtà sanitaria pubblica a copertura di un bacino di 150.000 residenti, oltre che a scongiurare una decisione catastrofica come potrebbe essere quella di una chiusura del presidio locrese.

Il sindaco Calabrese, ha dunque deciso di scrivere al Governatore della Regione Calabria Mario Oliverio, affinché intervenga immediatamente nel revocare l’incarico di direttore-commissario a Giacomino Brancati, e quindi nel salvare l’Ospedale di Locri. Allo stesso tempo è richiesta la convocazione di una seduta di Giunta straordinaria presso l’Ospedale di Locri per salvare il proprio futuro.

A margine del comitato dei sindaci di oggi pomeriggio a Siderno, i primi cittadini porteranno il disagio della Locride a Palazzo Chigi il prossimo 14 novembre.