Ridimensionato un servizio che ha garantito circa 2000 prestazioni. La Uil: «Gravi disagi all'utenza»

Continuano i disagi all’ospedale di Locri. Attraverso una nota stampa i sindacati di categoria denunciano il drastico ridimensionamento del servizio di diabetologia del nosocomio locrese. «La Uil – sostiene il sindacalista Nicola Simone - registra che il sedicente Capo Dipartimento Area Ospedaliera, (nonostante le indagini e i procedimenti in corso per motivi inerenti la propria attività nella qualità di dirigente dell’Asp), si è ulteriormente e illegittimamente determinato, disponendo di fatto un ulteriore ridimensionamento del Presidio Ospedaliero ed in particolare del Servizio di Diabetologia, che ha garantito a tutt’oggi circa 2000 prestazioni di alto profilo qualitativo all’utenza locridea». Per Simone «Appare evidente che da tale atto discende un grave disagio agli utenti che si vedono defraudati di un loro sacrosanto diritto ed, altresì, facendo intravedere la pervicace volontà dei vertici aziendali di portare questo servizio alla stessa stregua di quanto già perpetrato ai danni di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale locrese».

Per questo motivo la UIL FPL chiede al Direttore Sanitario Aziendale «di voler intervenire tempestivamente in autotutela al fine di ripristinare il normale e legittimo corso del servizio ed evitare ulteriori gravi conseguenze ai cittadini dell’area della Locride. Alla Procura della Repubblica di Locri – concludono i sindacati - si chiede di accertare la eventualità che siano stati commessi reati di natura penale».