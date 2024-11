Le testimonianze e le storie di 34 malati cronici costretti da anni a recarsi a Messina tre volte a settimana, nell’approfondimento giornalistico che andrà in onda domenica 12 novembre

Un viaggio della speranza lungo appena 3 chilometri, ma sono 3 chilometri di mare, quello che divide Reggio Calabria da Messina. È l’odissea quotidiana di 34 dializzati calabresi per i quali non c’è posto negli ospedali della Regione. Consumati dalla malattia e delusi dalla sanità calabrese, hanno raccontato le loro storie per lo Speciale “ Lo Stretto della speranza”, realizzato da Rosaria Giovannone, in onda su LaC Tv domenica 12 novembre alle 16 e in replica la sera, alle 20.

Il promo dello speciale: