VIDEO | Nella nuova puntata di LaC Salute il fitoterapista Antonio Ricciardi e l'imprenditore Aldo Viscomi spiegano gli scopi fitoterapici del frutto made in Calabria

Il bergamotto e i suoi benefici al centro della nuova puntata di LaC Salute, la rubrica di LaC Tv in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00. Se n'è parlato con Antonio Ricciardi farmacista ed esperto in fitoterapia e Aldo Viscomi imprenditore che da anni ormai commercializza prodotti a base di bergamotto, un agrume dall'aroma unico e inconfondibile, dal sapore intenso e amaro, con parecchie proprietà benefiche, tra tutte un valido aiuto per abbassare i livelli di colesterolo.

«La Calabria vanta il 98% della produzione mondiale di questo frutto - ha precisato Viscomi - possiamo fare economia senza importare nulla da fuori. Basterebbe riscoprire quello che c'è già. In passato ci si è concentrati molto sulla buccia, sull'olio essenziale e quindi sulla cosmesi - ha aggiunto il fitoterapista Ricciardi -. Il succo invece è stato scoperto più di recente e le sue proprietà sono state confermate da studi condotti nelle due università calabresi di Cosenza e Catanzaro. Nel succo di bergamotto c'è una classe di molecole simili alle statine che bloccano il colesterolo. Tutt'oggi gli studi stanno andando avanti e si stanno aprendo nuove frontiere».

Ecco la puntata: