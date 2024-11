Tre quelli che hanno lasciato il reparto di Malattie infettive questa mattina. Tra di loro, anche una ex degente della Domus Aurea di Chiaravalle

L'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro da oggi è covid-free. Proprio questa mattina il primario del reparto di Malattie infettive, Lucio Cosco, ha dimesso gli ultimi pazienti che qui erano stati ricoverati nei giorni caldi dell'emergenza Coronavirus. Da oggi l'unità operativa complessa è vuota, senza più pazienti infetti dal virus che nella provincia di Catanzaro ha fatto registrare 35 vittime.

In totale, tre i pazienti che questa mattina hanno potuto lasciare il reparto e, fra questi, vi è anche un'anziana ex degente della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. La donna assistita dallo staff medico è completamente guarita ed è stata oggi dimessa. È stato proprio il reparto di Malattie infettive del Pugliese a registrare tra i più alti tassi di ricovero di pazienti Covid, provenienti da tutte le altre province della Calabria. In piena emergenza si sono toccate punte di 22 degenti tra le corsie ospedaliere.

Numeri replicati, seppure in minore misura anche nel reparto di Terapia intensiva, allestito in corsa per il ricovero di pazienti Covid e già da diverse settimane senza più degenti.