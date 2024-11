Un accordo per proseguire la ricerca su una cura antitumorale a base del farmaco 'Tspp', che ha iniziato la sperimentazione clinica con risultati promettenti. A siglarlo oggi l'Università di Siena e l'associazione Arco di Reggio Calabria. E' la prima volta, spiega l'Ateneo senese, che un'associazione di familiari di pazienti oncologici contribuisce a finanziare un brevetto.

Il Tspp è un farmaco biologico della classe dei vaccini antitumorali, creato alcuni anni fa nei lavoratori dell'Università di Siena e dell'Aou senese - in particolare dal dottor Pierpaolo Correale e dalla professoressa Mariagrazia Cusi - e brevettato dall'Ateneo. Il prodotto è già stato sperimentato in una prima fase su 52 pazienti, di cui 42 affetti da cancro del colon retto in stadio avanzato, con buoni risultati. La fase due della sperimentazione consentirà di valutare il prodotto su un numero maggiore di pazienti. L'accordo siglato da Università di Siena e Arco concede all'associazione un'opzione di due anni sul brevetto, per finanziarlo e promuoverlo nella sperimentazione clinica e contribuire a svilupparlo ulteriormente per proporlo sul mercato.