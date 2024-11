Inoltre i volontari hanno fatto visita ad alcune famiglie provvedendo a portare loro generi alimentari di prima necessità, calzature, felpe e coperte

Servizio di prevenzione speciale alla Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori di Catanzaro in occasione della prima giornata mondiale contro la povertà, voluta da Papa Francesco. Numerose signore, infatti, hanno potuto effettuare negli ambulatori della Lega per la lotta ai tumori, sezione provinciale di Catanzaro, la mammografia, l'ecografia mammaria e la visita ginecologica. In assoluta riservatezza e in linea con le parole del Papa, i volontari della sezione hanno fatto visita ad alcune famiglie provvedendo a portare loro generi alimentari di prima necessità, calzature, felpe e coperte. In particolare, la richiesta di un ragazzo ha colpito il presidente della sezione, avvocato Concetta Stanizzi. Il giovanissimo ha infatti chiesto di poter avere un piumino per il suo letto, per non sentire freddo la notte.

"Non vale quello che si ha ma quello che si dona" ha affermato il Papa, ed il presidente Stanizzi ringrazia tutti i soci, che, "anche grazie ai contributi e le donazioni, si e' potuto esaudire questi bisogni, e consentire, a chi non avrebbe potuto, di fare esami diagnostici di prevenzione". (AGI)