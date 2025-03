Torna in Calabria “Dalla parte della tua pelle”, la Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica promossa da SIDeMaST, società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, giunta alla quinta edizione. Durante gli open day i dermatologi SIDeMaST offriranno consulti gratuiti.

Quest’anno le porte degli ambulatori di dermatologia si apriranno anche agli adolescenti a partire dai 12 anni. Ma non solo, sarà anche più facile prenotarsi: gli utenti, infatti, potranno fare in autonomia un pre-screening collegandosi al sito web Sidemast dove potranno trovare anche tutti i dettagli sulle città e le date in cui si svolgeranno gli open day. Dopo aver effettuato l’accesso al sito, dovranno rispondere ad un semplice questionario. In base alle risposte date, il sistema assegnerà un “punteggio” alle manifestazioni cliniche segnalate; se queste sono indicative di dermatite atopica, l’utente riceverà un codice univoco grazie al quale potrà prenotare il suo consulto chiamando il call center.

L’iniziativa gode del patrocinio di Andea - Associazione nazionale dermatite atopica - ed è realizzata con il contributo non condizionante di Sanofi-Regeneron e La Roche-Posay.

Questi gli appuntamenti previsti:

venerdì 4 aprile Catanzaro, Aou Renato Dulbecco – Presidio ospedaliero Pugliese Ciaccio, responsabile dottor Giancarlo Valenti

responsabile dottor Giancarlo Valenti sabato 5 aprile Cosenza, Ao Cosenza Presidio ospedaliero Mariano Santo, responsabile dottor Eugenio Provenzano

responsabile dottor Eugenio Provenzano martedì 8 aprile Reggio Calabria , Grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli, responsabile dottoressa Valeria Falcomatà

responsabile dottoressa Valeria Falcomatà mercoledì 9 aprile Catanzaro, Aou Renato Dulbecco - Po Mater domini, responsabile dottoressa Antonella Tammaro.

La dermatite

La dermatite atopica è una patologia complessa che va oltre la pelle e impatta profondamente sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, coinvolgendo aspetti fisici, psicologici e sociali. Colpisce il 3-7% degli adulti, il 15-25% dei bambini e ne soffre circa il 9% degli adolescenti dai 12 ai 17 anni – approssimativamente 310.000 tra ragazzi e ragazze. Il 20-30% dei pazienti con dermatite atopica ha una malattia di grado moderato/grave. I sintomi sono secchezza, arrossamento, escoriazioni, ispessimento della pelle e soprattutto prurito intenso che può interferire con la vita quotidiana come il lavoro, lo studio, il sonno. Si localizza prevalentemente su viso, collo, nelle pieghe del gomito, dietro al ginocchio e sulle mani ma può interessare anche zone più estese del corpo. Eppure, nonostante la sua diffusione, è spesso sottodiagnosticata e sottovalutata; per questo è necessaria una maggiore sensibilizzazione e una corretta informazione.

«Questa campagna – afferma Giuseppe Argenziano, presidente SIDeMaST - ha un grandissimo valore strategico perché la SIDeMaST da sempre si impegna per aumentare non solo la consapevolezza del pubblico sulla malattia ma anche per facilitare l’accesso ai percorsi di diagnosi e cura dei pazienti che soffrono di questa patologia così invalidante. Il fatto che la partecipazione sia stata estesa anche agli adolescenti in un certo qual senso “chiude il cerchio” dell’offerta alla popolazione delle tante nuove terapie disponibili per questa malattia. Indirizzando il pubblico verso i centri di riferimento, infatti, diamo una mano ai pazienti ad intraprendere un percorso che migliorerà la loro salute e la loro qualità di vita».

Per Marco Ardigò, membro del consiglio direttivo SIDeMaST e responsabile per le Campagne di sensibilizzazione: «L’organizzazione di campagne di sensibilizzazione della popolazione rappresenta un mezzo importantissimo per la SIDeMaST per la diffusione di messaggi di prevenzione e di diagnosi precoce delle più comuni malattie, fra cui indubbiamente la dermatite atopica. L’estensione dell’accesso alle cure e la diffusione di un messaggio positivo di un possibile cambiamento della condizione di salute dei pazienti affetti da dermatite atopica rimangono obiettivi centrali delle campagne promosse dalla nostra società».

«È importante – sottolinea Maria Concetta Fargnoli, vicepresidente SIDeMaST - informare la popolazione e indirizzare i pazienti ad un corretto percorso diagnostico terapeutico per consentire una giusta scelta terapeutica in funzione della gravità di malattia. Nelle forme moderato-gravi, oggi abbiamo a disposizione approcci terapeutici innovativi, disponibili nei centri di riferimento, che hanno migliorato in modo significativo la qualità di vita dei pazienti anche in età pediatrica. Dobbiamo inoltre sensibilizzare i pazienti con dermatite atopica sull’importanza del trattamento dermo-cosmetologico per coadiuvare la terapia farmacologica sia topica che sistemica e per ridurre il rischio di recidive di malattia».