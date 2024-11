Un messaggio lanciato sui social e diffuso sugli smartphone di mezza Calabria e la petizione per salvare il centro radiologico di Siderno è diventata subito virale. In poche ore oltre un migliaio di firmatari si sono presentati allo sportello accettazione della struttura sidernese per chiedere che si eviti la chiusura. Dopo la fumata nera in Prefettura tra sindacati e Asp il popolo della Locride si è mobilitato. Raccolte spontanee di firme si stanno diffondendo un po' ovunque sul territorio

I circa 100 dipendenti della struttura privata non percepiscono lo stipendio da tre mesi, mentre da marzo l’Asp non rimborsa le prestazioni effettuate in convenzione. Lo studio lo scorso maggio è finito al centro di un’indagine della Guardia di Finanza per una presunta truffa aggravata all’azienda sanitaria, che intanto ha congelato i pagamenti. Se non ci saranno buone nuove da Reggio, dal 1 novembre lo studio potrebbe chiudere i battenti. E i cittadini sono preoccupati.