Un osteosarcoma alla gamba destra ha stravolto la vita del catanzarese Franco Barberio. Un tumore scoperto troppo tardi che ha reso necessaria la disarticolazione completa della gamba.

In un primo momento per i medici si trattava di un'arteria ostruita ma in realtà nella gamba di Franco stava crescendo una massa tumorale di circa 30 cm. Sarà lo stesso Franco a raccontare la sua storia nel corso della nuova puntata di LaC Salute, in onda venerdì 1 giugno alle 13.30, alle 15.00 e alle 20.00 su LaC Tv, canale 19. Nel corso della trasmissione curata da Rossella Galati si parlerà di patologie del ginocchio insieme al dirigente ortopedico della Casa di Cura Scarnati di Cosenza Marco Caforio, originario della Brianza, ma che da circa un anno ha deciso di trasferirsi e quindi di lavorare in Calabria.